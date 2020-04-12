Manisa’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulamaya konulan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Manisa'da yasağa uymayan 215 kişi ve 4 iş yerine toplam 689 bin 850 TL ceza kesildiği açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Manisa'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yasağa uymayan 215 kişi ve 4 iş yerine cezai işlem uygulandığı belirtildi.

17 ilçenin 13'ünde yasak ihlali

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"215 kişi ve 4 iş yerine toplam 689 bin 850 TL cezai işlem uygulandı. İlimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, 12.04.2020 tarihinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetlemelerde; Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Köprübaşı, Saruhanlı, Gördes, Soma, Sarıgöl, Alaşehir, Demirci ve Kula ilçelerimizde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten 4 iş yerine ve 215 şahsın her birine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 689 bin 850 TL cezai işlem uygulanmıştır."

Kaynak: İHA