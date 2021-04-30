SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından alkol yasağı açıklaması!2021 Anadolu Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101011129Kütahya'da trafik kazası can aldı: İki tır çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı!Kosovalı hemşireler isyan etti! Seslerini duyurabilmek için protesto düzenledilerUyuşturucu tacirinin oyuncak arabası, hassas terazi çıktıBelediye Başkanı vatandaşlara seslendi! "Lütfen evde kalalım"Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Tanzanya'ya yetimhane açıldı2021 Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410533Yakalanacaklarını anlayınca panik oldular! Araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya çalıştılarTam kapanmanın ardından İzmir sessizliğe büründü
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Manisa’da tam kapanma denetimi! Polis ekipleri bağlantı yollarında sorgulama yapıyor

Manisa’da tam kapanma denetimi! Polis ekipleri bağlantı yollarında sorgulama yapıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan tam kapanma kapsamında polis ekipleri Manisa'da hem şehir içinde hem de şehirler arası bağlantı yollarında denetim yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde vatandaşların görev belgeleri ile seyahat izin belgelerini kontrol etti.

Manisa’da tam kapanma denetimi! Polis ekipleri bağlantı yollarında sorgulama yapıyor

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 29 Nisan 2021'de başlayan tam kapanma süreci kapsamında denetim yapıldı. Manisa'da kentin çeşitli noktalarıyla şehirler arası bağlantı noktalarında polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde vatandaşların görev belgeleri ile seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Hastaneye gidecek olan vatandaşların ise hastane randevularına bakılırken, gerekli izin belgeleri olmayan vatandaşlara cezai işlem yapıldı.

Öte yandan Manisa'yı İzmir'e bağlayan karayolu üzerinde Süreyya Piknik Alanı kavşağındaki noktada da polis ekipleri denetim yaptı. Şehirler arası seyahat eden otobüsleri de denetleyen ekipler yolculardan seyahat izin belgelerini göstermelerini istedi. Yapılan denetimlerde vatandaşların belgelerini eksiksiz yanlarında bulundurması ve herhangi bir sorunun yaşanmadığı görüldü. Denetimler 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde yapılmaya devam edeceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Manisa’da tam kapanma denetimi! Polis ekipleri bağlantı yollarında sorgulama yapıyor

Manisa’da tam kapanma denetimi! Polis ekipleri bağlantı yollarında sorgulama yapıyor

Manisa’da tam kapanma denetimi! Polis ekipleri bağlantı yollarında sorgulama yapıyor

Manisa’da tam kapanma denetimi! Polis ekipleri bağlantı yollarında sorgulama yapıyor

Manisa’da tam kapanma denetimi! Polis ekipleri bağlantı yollarında sorgulama yapıyor

Manisa’da tam kapanma denetimi! Polis ekipleri bağlantı yollarında sorgulama yapıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT