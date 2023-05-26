Manisa'da Togg izdihamı yaşandı, vatandaşlar Togg'u meşale ve konfetilerle karşıladı

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, Manisa ziyaretine yerli otomobilimiz Togg ile gitti. Vatandaşlar Togg'u meşaleler ve konfetilerle karşıladı.

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Manisa'da Togg izdihamı yaşandı, vatandaşlar Togg'u meşale ve konfetilerle karşıladı

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Sarıgöl içlesine Togg ile geldi, Demokrasi Parkı'nda halkın konfeti ve çiçekleri ile karşılandı.

Yerli ve milli arabamız Togg, gittiği yerlerde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Togg ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesine gelen eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iş adamı Ali Uçak ve AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci alkışlarla karşılandı. Vatandaşlar Togg ile hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta birbiriyle yarıştı ve aracı en ince detayına kadar inceledi.

Yapılan hizmetlerin ortada olduğunu söyleyen eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Altılı masa seçimlerde altılı olarak başladı, şimdi 11 oldular. Bir Tayyip Erdoğan'ı yenemediler. Güçleri yetmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında bu millet var" dedi.

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