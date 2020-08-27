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  3. Manisa'da traktörle transit çarpıştı! 2 ölü 9 yaralı

Manisa'da traktörle transit çarpıştı! 2 ölü 9 yaralı

Manisa'da sabah saatlerinde üzüm işçilerini taşıyan traktör ile transit feci şekilde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle açık kasa traktör römorkunda bulunan üzüm işçileri asfalt yola savruldu. Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yaşanan kazada 2 kişi de hayatını kaybetti.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir transit, üzüm işçilerini taşıyan traktörle çarpıştı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kazada traktörün açık kasa römorkunda olan işçiler yola savruldu. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 9 kişide yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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27 Ağustos 2020 Perşembe 09:23
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