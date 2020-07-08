Manisa?da "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" töreni düzenlendi

Manisa'da üretim yapan Elginkan Topluluğu'na bağlı Serel Seramik Fabrikası, koronavirüsle mücadelede Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan hijyen ve enfeksiyon önleme standartlarını yerine getirmesi sebebiyle ?TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Sanayi işletmelerinin Covid- 19 ile mücadelesini belgelemek üzere uluslararası kalite belgesi standardında olan ?TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi?ni almak üzere Ege Bölgesi genelinde ilk başvuran sanayi şirketi olan seramik fabrikası, yapılan denetlemeler sonucu Ege Bölgesi ve kendi sektörü içerisinde belgelenen ilk kuruluş oldu. Belge takdimi için Manisa'da bir otelde tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Elginkan Vakfı ve Elginkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, sanayiciler ve iş adamları katıldı.

"ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDU"

Sertifika töreni öncesinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ?Küresel pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüse karşı ilk günlerden itibaren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan?ın liderliğinde hükümetimiz uyguladığı etkin politikalar sayesinde başarıyla mücadele etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizim de salgın döneminde attığımız adımlarda önceliğimiz her zaman emekçiler oldu. Reel sektördeki paydaşlarımızla yakın iş birliği yaparak olası mağduriyetlerin önüne geçtik. Üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları hayata geçirirken çalışanların sağlığı kırmızı çizgimiz oldu. Türkiye'nin 180 milyar dolarlık ihracatının, yüzde 90?ından fazlasını sanayi ürünleri oluşturuyor. Bu sağlam altyapıyı salgın sürecinde de en iyi şekilde muhafaza etmenin gayreti içerisinde oldukö dedi.

"HAYIRLI OLSUN"

Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde TSE COVİD-19 Hijyen kılavuzunu ortaklaşa hazırladıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Büyükdede "Bu kapsamda Covid-19 ile mücadele etmek, sanayi kuruluşlarımızda çalışanların, ilgili paydaşların sağlığını korumak, üretimde devamlılığı sağlamak için Türk Standardları Enstitümüzün liderliğinde, TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık. Kılavuzla; kuruluşların enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçladık. Çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, daha doğrusu tüm paydaşların sağlığını gözettik. Firmalara yüksek maliyetler yüklemeden, basit, ama etkili tedbirler alınmasını önerdik. Sanayi kuruluşları için hazırladığımız kılavuz ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi kısa zamanda büyük ilgi ve takdir gördü. Bu kapsamda; Manisa Organize Sanayi Bölgesi?nde faaliyet gösteren Metal Hammadde Sanayi ve Seramik Fabrikası COVID-19 Güvenli Üretim Belgesini almaya hak kazandı. Sektöründe ilk ?TSE çift yıldızö belgesini alan kuruluşumuza güvenli üretim belgemiz hayırlı uğurlu olsun. Güvenli üretim belgesiyle kuruluşumuzun bereketinin ve kazancının daha da artacağına inanıyorum."

"BAZI TEDBİRLERİ ALDIK VE ALMAYA DA DEVAM EDİYORUZ"

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin belgelendirme modelinin pandemi sebebiyle alınan tedsirler arasında yer aldığını belirterek, "Bahsettiğimiz belgelendirme modeli yaşadığımız pandeminin hayatın her alanında iki hususu dengelemek maksadıyla aldığımız tedbirlerin bir parçasıdır. Bu dönemde hemen hemen bütün ülkeler önce sağlık sistemleri çökmeden sağlık sistemiyle bu virüse karşı mücadele etmeye çalıştılar. İkinci olarak da üretimi aksatmadan, ekonomiyi durdurmadan sosyal refahın daha az etkileneceği tedbirleri almaya çalıştılar. Biz, şükürler olsun ki hem sağlık alanında ekonominin diğer alanlarında çok da fazla daralma ya da durma ile karşılaşmadan bazı tedbirleri alabildik ve almaya da devam ediyoruzö dedi. Konuşmaların ardından sertifika töreni gerçekleşti.

Kaynak: DHA