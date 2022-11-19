Manisa'da üzen ölüm: 28 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 28 yaşındaki genç evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Manisa'da üzen ölüm: 28 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacıbey Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi.

Manisa'da üzen ölüm: 28 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

EŞİ ŞÜPHELENDİ

Edinilen bilgiye göre, Okan Anbarcı evinde girdiği tuvaletten uzun süre çıkmayınca eşi Kader Anbarcı durumdan şüphelenerek, eşine seslendi. Okan Anbarcı'nın ses vermemesi üzerine Kader Anbarcı kapıyı açmaya çalıştı.

Manisa'da üzen ölüm: 28 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Kapıyı açamayan Anbarcı, komşularından yardım istedi. Komşuların yardımıyla kapısı açılan tuvalette Okan Anbarcı hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Okan Anbarcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre, Anbarcı'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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