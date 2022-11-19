Manisa'da üzen ölüm: 28 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacıbey Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi.
EŞİ ŞÜPHELENDİ
Edinilen bilgiye göre, Okan Anbarcı evinde girdiği tuvaletten uzun süre çıkmayınca eşi Kader Anbarcı durumdan şüphelenerek, eşine seslendi. Okan Anbarcı'nın ses vermemesi üzerine Kader Anbarcı kapıyı açmaya çalıştı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI
Kapıyı açamayan Anbarcı, komşularından yardım istedi. Komşuların yardımıyla kapısı açılan tuvalette Okan Anbarcı hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Okan Anbarcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre, Anbarcı'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.