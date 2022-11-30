Manisa'da yaralı halde bulunan tilkiyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtardı

Manisa'da yaralı halde bulunan koruma altındaki tilki Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

ORMANLIK ALANDA YARALI TİLKİ BULUNDU

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Sarıçam Şefliği ekipleri Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yaralı tilki buldu. Koruma altında olan tilki ekipler tarafından bulunduğu yerden güvenle alınarak kamyonete konuldu. Arka ayaklarından yaralandığı belirlenen tilki, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilirken tilkinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.