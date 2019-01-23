Manisa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 TA 8191 plakalı motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Boyat (50), Sarıgöl istikametinde seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan D.T. idaresindeki 45 TA 4589 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Boyat, aynı istikamette seyir halinde olan T.K. idaresindeki 20 AAN 924 plakalı tıra çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Boyat'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, D.T. ve T.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA