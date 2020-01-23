Manisa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 11 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD'ın internet sitesindenki verilere göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 şiddetindeki deprem sonrası 11 artçı deprem yaşandı.

Bölgede 22.57'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak açıklandı..

MANİSA'DA 22:22'DE 5.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Manisa'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından ilk görüntüler

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3 ve üzerinde olan artçı depremler yaşandı.

Bölgede 23:17'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.

Manisa'da 5.4 şiddetinde deprem! İstanbul'dan da hissedildi

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI DUTLULU'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"

İstanbul Valiliği'nden Manisa'daki 5.4'lük depremin ardından açıklama