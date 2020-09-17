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  3. Manisa'daki pazar yerlerine koronavirüs denetimi

Manisa'daki pazar yerlerine koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında uygulanan yeni tip koronavirüs denetimleri kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Perşembe Pazarında korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Manisa'daki pazar yerlerine koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Perşembe Pazarında korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve protokol üyeleri katıldı.

Manisa'daki pazar yerlerine koronavirüs denetimi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz öncülüğünde Perşembe Pazarı'nda denetimler gerçekleştirildi.

Manisa'daki pazar yerlerine koronavirüs denetimi

Denetimlere Vali Karadeniz'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Meyve ve Sebze Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener katıldı. Kontrollerde yeni normal yaşam koşullarının gerekliliği olan sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat çekildi. Ayrıca sosyal mesafe, dezenfektan gibi kurallara uyulup uyulmadığı incelendi.

Manisa'daki pazar yerlerine koronavirüs denetimi

Berna Akkaya
Editör


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