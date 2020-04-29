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  3. Manisa’daki ''zeytin fidanı kırma'' kavgasında bir kişi öldü!

Manisa’daki ''zeytin fidanı kırma'' kavgasında bir kişi öldü!

Manisa'daki Salihli ilçesinde araları kötü olan iki aile zeytin fidesinin kırılmasından kavga çıkardı. Çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 7 kişi yaralandı.

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29 Nisan 2020 Çarşamba 09:04

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