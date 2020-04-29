Manisa’daki ''zeytin fidanı kırma'' kavgasında bir kişi öldü!

Manisa'daki Salihli ilçesinde araları kötü olan iki aile zeytin fidesinin kırılmasından kavga çıkardı. Çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 7 kişi yaralandı.