Manisa'dan iç sızlatan görüntüler! Bir sitenin bahçesinde 15 kedi, 1 köpek ölü bulundu!

Manisa'nın Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda site sakinleri tarafında gece saatlerinde site bahçesinde 15 kedi ve 1 köpeğin ölü olarak bulunması üzerine site sakinleri tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, zabıta ve polis ekiplerine haber verildi.

ZEHİRLENDİKLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde gelen ekipler ölen hayvanların zehirlenmiş olabileceklerinin üzerinde dururken, çevrede et parçalarına da rastladılar. Ekipler et parçalarının incelenmesi için örnekler alarak laboratuvara gönderiler. Ölen hayvanlar ise neroskopi iin veterinere gönderildiler.

SİTE SAKİNLERİ MANZARA İLE SABAH KARŞILAŞTI

Hayvanalrın öldüğü görenlerden birisi olan site sakini Kader Akbulut, "Gece saatlerinde site bahçesinde 4 kedinin öldüğünü fark ettik. Sabah olunca yaptığımız araştırmada ise başta sitemizde sahipli olan bir köpek ile 11 kedinin daha öldüğü gördük. Bu canlıların kimseye zararı yoktu. Bu çok büyük bir vicdansızlık. Birçok kedi yavrusu annesi öldüğü için aç kaldı. Kendi imkanlarımızla beslemeye çalışıyoruz. İnşallah olayın failleri en kısa sürede bulunur ve adalet önüne hesap verir." şeklinde konuştu.

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Salihli Hayvanları Koruma Derneği (HAYKODER) Başkanı Avukat Funda Canseven yaşanan olay sonrası açılamalarda bulunarak hayvanalrın gece geç saatlerde birisi tarafından zehirlendiklerini söyleyerek "Salihli'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve polis ekipleri, gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Ölen kedilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından otopsi yapılmak üzere alınmıştır. Otopsi sonucunu ve buna bağlı olarak ceza soruşturması sonucunu takip ediyoruz. Çok üzgün ve çok öfkeliyiz. Bunu yapan kişilerle birlikte yaşıyoruz. Bu zihniyetteki kişiler sadece hayvanlar için değil bütün toplum için tehlikelidir." dedi.