Manisa’dan sonra İzmir de 3.9 ile sallandı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 06.16'da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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