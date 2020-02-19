Manisalı besici deprem anını kaydetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Güngör, 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anını cep telefonuyla kaydetti.

Kuzularının huzursuz şekilde hareket etmelerinden ve bağırmalarına anlam veremeyen Güngör, telefonuyla ahırda kuzuların bu anını kaydetmek istedi. Güngör, kayda başladıktan yaklaşık 5 saniye sonra deprem meydana geldi.

İbrahim Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam kuzuları meradan getirip anne koyunların yanına bıraktığı sırada hayvanlarda huzursuzluğun başladığını ve bunu cep telefonuyla kaydettiğini belirterek, "Daha sonra bir anda deprem olmaya başladı. İlk başta ben olan biteni anlamadım. Çocuklar ağlamaya başladı, çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA