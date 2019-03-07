Manisalı öğrencilerin heyecanla beklediği sınav mayıs ayında

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM'lerde kurs almak isteyen öğrenciler için mayıs ayında seviye tespit sınavı düzenleneceği duyuruldu. 1 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında ön kayıtları alacak olan MABEM, 18 Mayıs'ta sınav gerçekleştirecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezinin (MABEM) faaliyetleri hakkında verdiği bilgilerde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Manisa'nın 17 ilçesinde 160 derslikte yaklaşık 9 bin öğrenciye TYT-AYT ve LGS alanında hizmet verdiklerini belirten Aksoy, ayrıca yoğun talebin karşılanması için büyük ilçelerde ikinci şubelerin açılmasının planlandığını ve 2018-2019 eğitim yılı için 12bin öğrenci hedefinin konulduğunu da sözlerine ekledi. Aksoy, MABEM'in tecrübesiyle her geçen yıl başarısını daha ileriye taşıdığını, ülkenin önde gelen lise ve üniversitelerine öğrenci yerleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Sınav 18 Mayıs'ta

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 1 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında ön kayıtların alınacağını belirten Daire Başkanı Ergün Aksoy, 17 ilçedeki şubelerinde eğitim görecek öğrenciler için ise 18 Mayıs 2019 tarihinde seviye tespit sınavının yapılacağını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eğitim öğretime verdiği önemin bir yansıması olan MABEM'in Manisa bünyesinde önemli bir açığı kapattığını ifade eden Daire Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tüm Manisalılar adına minnettar olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA