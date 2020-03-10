Manisalı üreticilere sera desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesinin özellikle kırsal bölgelerde üretimi geliştirmek, üreticinin gelirlerini arttırmak ve organik üretime katkı sağlamak adına hayata geçirdiği yüzde 75 hibe destekli sera projesinde Alaşehir, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl, Soma, Selendi, Demirci ilçelerinde 100 adet sera dağıtımı gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere yeni gelir kapıları açmak amacıyla hayata geçirdiği "Örtü Altı Yetiştiriciliği"nin geliştirilmesi projesi 2020 yılında da devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Manisa İlinde Örtü Altı Yetiştiriciliğin geliştirilmesi, düşük gelir seviyesindeki ailelerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, refah düzeylerinin arttırılması, kendi gelirlerini kendilerinin sağlaması amacıyla Alaşehir, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl, Soma, Selendi, Demirci ilçelerinde %75 hibe %25 çiftçi katılım payı olmak üzere toplamda 100 adet sera dağıtımı gerçekleşecektir. Başvuru şartları ve uygulama alanı bilgilerine Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından, ilçe koordinasyon müdürlüklerinden ulaşılabileceği gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan da gerekli bilgiler alınabilir. Başvurular 10 Mart 2020 ile 3 Nisan 2020 tarihleri arasında kabul edilecek.

Kaynak: İHA