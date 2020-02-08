Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem

AFAD verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında kayıt edildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.8 büyüklüğünde kayıt edildi. Ayrıca depremin yerin 9.3 kilometre altında kayıt edildiği bildirildi.

Ayrıca Manisa'da gece saat 04.45 sıralarında Kırkağaç'da 3.8 büyüklüğünde ve yerin 11.3 kilometre altında bir deprem daha meydana geldi.

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