Manisa’nın en kaliteli okulu Kula’dan

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim veren Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kalite Takip Sistemi (KTS) uygulamasında 2018-2019 eğitim öğretim yılının en kaliteli okulu oldu. 2017-2018 eğitim öğretim yılında da en kaliteli okul olma ödülünü kazanan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Özkan, başarı belgesini Manisa İL Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'nin elinden aldı.

Kula'da eğitim veren ve Manisa ilçeleri arasında en fazla başarı oranıyla eğitim hayatını sürdüren Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Vizyon Belgesi bağlamında düzenlenen Kalite Takip Sistemi (KTS) uygulamasında, 2018-2019 eğitim öğretim yılının en kaliteli okulu olma başarısını yakaladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında da en kaliteli okul seçilen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Özkan, başarı belgesini Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'den aldı.

Eğitim ortamları ve fiziki imkanları, öğretmenler ve eğitim yöneticileri mesleki gelişimi, akademik gelişim kariyer planlama ve üniversiteye hazırlık çalışmaları; öğrencilerin mesleki gelişimi, değerler eğitimi, bilim, sanat, spor, sosyal-kültürel etkinlikleri; okul tarafından gerçekleştirilen örnek ve özgün uygulamalar/projeler ile izleme ve değerlendirme alanlarında yapılan incelemeler sonucunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında olduğu gibi toplamda 539 puan alarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının en kaliteli okulu olma başarısı yakaladıklarını ifade eden Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Özkan, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

2018-2019 eğitim öğretim yılının en kaliteli okulu seçilen Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yanı sıra, ikinci Gördes Anadolu İmam Hatip Lisesi olurken, Demirci İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Kaynak: İHA