Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Kamyonla çarpışan otomobil takla attı

Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara yolu Erbiller Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yaşar Güler (53) yönetimindeki 34 BS 2361 plakalı otomobil, Coşkun Altundaş (34) yönetimindeki 35 AG 8541 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak, takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Güler ile araçta bulunan eşi Nuran Güler (47) ve kızları Naz Güler (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.