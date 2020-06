Manisa’nın ünlü Poyraz Karpuzu’nda hasat sevinci

Ege Bölgesi'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesinde ilk hasat heyecanı yaşandı.

Salihli Ovası'nın zirai değerlerinden olan ve özellikle de Poyrazdamları Mahallesinde yetişen, ismini yetiştiği yerden alan, lezzeti, kokusu ve aromasıyla Ege Bölgesi'nde marka haline gelen Poyraz Karpuzu'nun hasadına başlandı. Kaledibi mevkiinde yetişen ve kilosu 1 ile 1 buçuk liradan satılan karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

"Hasada gecikmeli başladık"

18 yıllık karpuz üreticisi Mehmet Aydın, 20 Şubatta diktikleri karpuz fidelerinin havalardan da kaynaklı gecikmeli de olsa karpuz hasadına başladıklarını söyledi. Aydın "Normalde 90-95 günde hasadımıza gelen ürünler bu sene 120 günü buldu. Bugün hayırlısı ile mahsulümüzün hasadımıza başladık. Şuan Poyraz'ın kırlarında hasat başladı, bu ürünler ilk ürünler olup, kır bölge yapısı gereği hasat erken oluyor. Önümüzdeki haftalarda kırım hızlanarak devam edecek" dedi.

"Poyraz karpuzu çok lezzetlidir"

"Poyraz karpuzunun tadı diğer bölgelerdeki karpuzlara göre daha üstün" diyen Aydın "Karpuzun iç kalitesi, içerisinin yumuşaklığı, dayanıklılığı ve raf ömrü olarak yetiştirildiği toprak yapısı itibariyle çok farklıdır. Tadı farklı olduğu gerekçesiyle Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Çanakkale ve İstanbul'da Poyraz karpuzu adıyla satılıyor. Poyraz karpuzu piyasada bir yer edindi. Antalya ve Adana gibi karpuz üretimin yer aldığı piyasada Poyrazdamları Karpuz üretiminde kendisine yer etmeyi başardı. Çünkü Poyraz karpuzu çok lezzetlidir. Hasada bugün başlamamıza rağmen, bizim bundan önce en büyük şikayetimiz emek hırsızlığıydı. Adana ve Antalya'dan getirilen ürünleri, Poyraz Karpuzu adı altında satış yapıyorlar. Bu da Poyraz Karpuzunun adını bir nevi de olsa kötülüyor. Bu saatten sonra daha yakın bölgelerimizdeki tezgahlarda Poyraz Karpuzu yer alırken, önümüzdeki günlerde ise diğer illerdeki tezgahlarda yerini alır." şeklinde konuştu.

"Gazlı içecek yerine karpuz götürün"

Korona virüs ve kansere karşı vatandaşları karpuz tüketmeye davet eden Aydın, "İnternet ve sosyal medyada araştırdığımıza göre bu karpuz korona virüsün bir numaralı ilacıymış" diye konuştu. Hasta ve komşu ziyaretlerine giderken, gazlı içecekler yerine karpuz veya meyve çeşitlerinden götürülmesini isteyen üretici Aydın, "Hem sizlerden veya içinizden birisi olan üreticinin para kazanmasına vesile olursunuz. Çünkü biz karpuzu üretmemize rağmen son 3 yıldır aynı paraya satıyoruz. Fakat masraflarımız yüzde 80-90 oranında zamlandı. Kazancımız çok az olmasına rağmen karpuz üretiminden zarar ettiğimiz yıllar oldu. Dekar verimi belli, gideri belli, sattığımız fiyatlar belli, herkesin düşündüğü gibi afaki paralar kazanmıyoruz. Biz azdan yetinmeyi biliyoruz. Halkımızdan en büyük isteğimiz, bizlere gerekli değeri gösterip destek çıksınlar. Bazen en büyük zorumuza giden ürünün para yapmayıp, zarar etse dahi tarlada kalan mahsullerimiz oluyor. Hiç para kazanmamak önemli olmuyor, 120 gün emek çektiğimiz mahsulün ezilip, yerde kaldığını gördüğümde benim içim acıyor" şeklinde konuştu.

"3 bin dekar alanda karpuz üretiliyor"

Poyrazdamları Mahallesi Kaledibi mevkisinde sezonun ilk karpuzunu hasat eden üreticileri tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üreticilere sezonun hayırlı olmasını diledi. Karpuzun Salihli'nin zirai değerlerinden olduğunu belirten Yalvaç, "Aromasıyla, rengiyle, tadıyla Poyraz Karpuzu Salihli'deki pazarlarımızdan ziyade bundan sonra Türkiye'nin her yerine göndererek tezgahlarda yerini alacaktır" dedi. Salihli Ovası'nda yaklaşık 3 bin dekar alanda karpuz üretiminin yapıldığını vurgulayan Yalvaç şunları söyledi: "Bunun büyük bir bölümü Poyraz Karpuzu olan ve adı gibi Poyrazdamları'nda yetiştirilmektedir. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki, Antalya karpuz üretiminde her ne kadar ünlüde olsa, biz Poyraz Karpuzu olarak onlarla her zaman rekabet içerisin de olacağız."

Sürmeli'de hasat başladı

Öte yandan Poyrazdamları Mahallesi'nde üretimi yapılan erkenci "Sürmeli" cinsi kavun hasadına da başlandı. Kavun üreticisi Ali Aydın, "Poyrazdamları Mahallesinde kavun kesimine başladık. Sürmelidir cinsi, kavunlarımız çok güzel, herhangi bir sıkıntısı yok. Üretici olduğumuz için gönül rahatlı ile herkese sunabiliyoruz" dedi. Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise "Poyrazdamları Mahallemizin her ne kadar karpuzu ünlüyse, Sürmeli cinsi kavunlarımız da hasadına başlanmış olup, tezgahlarda yerini almıştır." diye konuştu.

Kaynak: İHA