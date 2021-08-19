Manisaspor 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Manisaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Birçok pozisyona giren ve etkili bir oyun ortaya koyan Manisaspor rakibini 1-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Manisaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kurmayı başaran Manisaspor, 79. dakikada penaltıdan bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. MAÇTAN DAKİKALAR 20. dakikada Ahmet'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Sertaç'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Stackhowiak topu son anda kornere çeldi. 22. dakikada Sertaç'ın ortasında, ceza sahası içi sol çaprazda Ahmet kafayı vurdu, top kaleci Stackhowiak'ın kucağında kaldı. 38. dakikada Manisa FK'nın atağında Sousa'nın ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Stackhowiak topu güçlükle kornere tokatladı. 40. dakikada Okan sol kanattan serbest vuruş kullandı, arka direkte Manisa FK'dan Erhan'ın ters kafa vuruşunda top direğin yanından kornere çıktı. 45+2. dakikada Manisa FK atağında Mehmet Yılmaz'ın ortaladığı topa altıpasın önünde Anıl röveşatayla harika bir vuruş gerçekleştirdi, meşin yuvarlak akale direğinin biraz üzerinden dışarı gitti. 68. dakikada Muhammed Eren'in pasında topla buluşan Tusha rakip ceza yayının içinden sert vurdu, top sağ kale direğine çarpıp dışarıya çıktı. 77. dakikada Manisa FK'nın Orgill yerde kaldı,hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada penaltı atışını kullanan Nizamettin'in şutunda topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. 84. dakikada Nizamettin'in havadan pasında topla buluşan Orgill ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Stackhowiak son anda ayaklarıyla topa müdahale etti. 90+3. dakikada Nizamettin'in pasıyla topa sahip olan Orgill'in rakip ceza yayının hemen önünden kaleye sert bir şut gönderdi kaleci Stackhowiak uzanarak topu kornere çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Manisa FK 3 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor Kulübü