Manisaspor 1 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Manisaspor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Manisaspor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Manisaspor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Manisaspor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı skoru ne oldu? Manisaspor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Manisaspor -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Manisa 19 Mayıs - Manisa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Manisaspor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri

Okan Kayataş(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Melih Tan(2. Yardımcı Hakem), Şakir Koç(dördüncü Hakem)

Manisaspor

Manisaspor İlk 11

31. Mehmet Caner Ersoy, 4. Muammer Umut Kezgin, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 7. Kaan Aşnaz, 15. Çağrı Buğra Dişsiz, 20. Uğur Parlak, 26. Adnan Demir, 30. Oğuzhan Palaz, 18. Enes Ok, 34. Ertuğrul Arıcan, 77. Berkay Tekin



Yedekler

14. Fatih Şimşek, 33. Serhat Maden, 37. Alperen Başkonak, 23. Hasan Türk, 49. Aykut Yüce, 80. Hüseyin Sevinç, 99. Eray Göl



Teknik Sorumlu

Tansu Yanık



Goller

Oğuzhan Palaz,89.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Palaz 45+2.dk, Sarı Kart Muammer Umut Kezgin 83.dk, Kırmızı Kart Enes Ok 20.dk



Oyundan Çıkanlar

Uğur Parlak 84.dk, Kaan Aşnaz 80.dk, Halil İbrahim Yazğılı 88.dk, Ertuğrul Arıcan 84.dk



Oyuna Girenler

Aykut Yüce 84.dk, Eray Göl 80.dk, Alperen Başkonak 88.dk, Hüseyin Sevinç 84.dk

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

99. Yusuf Karagöz, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 12. Mazlum Demir, 4. Alperen Kuyubaşı, 24. Uğur Adem Gezer, 6. Oğuzhan Kandemir, 80. Ümit Can Tokcu, 21. Hasan Gündoğdu, 23. Ferdi Konak, 9. Ahmet Baykal, 11. Harun Özcan



Yedekler

25. Ataberk Gürgen, 77. Behiç Alpagut Özeren, 39. Enis Çeliksu, 7. Uğur Erk, 34. Barış Kasaroğlu, 20. Güney Gençel, 29. Cihad Ateş



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

Ferdi Konak,12.dk (p), Uğur Erk,80.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mehmet Mustafa Yıldızaç 55.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Baykal 71.dk, Ferdi Konak 45+2.dk, Hasan Gündoğdu 71.dk, Mehmet Mustafa Yıldızaç 81.dk, Ümit Can Tokcu 81.dk



Oyuna Girenler

Behiç Alpagut Özeren 71.dk, Enis Çeliksu 45+2.dk, Uğur Erk 71.dk, Güney Gençel 81.dk, Cihad Ateş 81.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 28 19 7 2 55 17 64 38 2 Diyarbekirspor 28 19 7 2 41 17 64 24 3 Yeşilyurt Belediyespor 28 16 5 7 47 24 53 23 4 Ofspor 28 13 10 5 41 30 49 11 5 Arnavutköy Belediye 28 13 7 8 40 29 46 11 6 Edirnespor 28 11 8 9 33 31 41 2 7 Belediye Derincespor 28 10 10 8 37 27 40 10 8 Fatsa Belediyespor 28 10 8 10 22 28 38 -6 9 Artvin Hopaspor 28 9 9 10 39 41 36 -2 10 Kızılcabölükspor 28 8 10 10 29 31 34 -2 11 Nevşehir Belediyespor 28 8 7 13 27 27 31 0 12 1877 Alemdağspor 28 8 5 15 35 48 29 -13 13 Çankaya FK 28 8 4 16 23 46 28 -23 14 Antalya Kemerspor 28 6 6 16 25 46 24 -21 15 Payasspor 28 5 8 15 28 48 23 -20 16 Manisaspor 28 1 9 18 20 52 12 -32

Fikstür