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Manisaspor 1 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Manisaspor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Manisaspor 1 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Manisaspor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Manisaspor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Manisaspor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Manisaspor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı skoru ne oldu?

Manisaspor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Manisaspor -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs - Manisa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Manisaspor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri 
Okan Kayataş(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Melih Tan(2. Yardımcı Hakem), Şakir Koç(dördüncü Hakem)

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
31. Mehmet Caner Ersoy, 4. Muammer Umut Kezgin, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 7. Kaan Aşnaz, 15. Çağrı Buğra Dişsiz, 20. Uğur Parlak, 26. Adnan Demir, 30. Oğuzhan Palaz, 18. Enes Ok, 34. Ertuğrul Arıcan, 77. Berkay Tekin

Yedekler
14. Fatih Şimşek, 33. Serhat Maden, 37. Alperen Başkonak, 23. Hasan Türk, 49. Aykut Yüce, 80. Hüseyin Sevinç, 99. Eray Göl

Teknik Sorumlu
Tansu Yanık

Goller
Oğuzhan Palaz,89.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Palaz 45+2.dk, Sarı Kart Muammer Umut Kezgin 83.dk, Kırmızı Kart Enes Ok 20.dk

Oyundan Çıkanlar
Uğur Parlak 84.dk, Kaan Aşnaz 80.dk, Halil İbrahim Yazğılı 88.dk, Ertuğrul Arıcan 84.dk

Oyuna Girenler
Aykut Yüce 84.dk, Eray Göl 80.dk, Alperen Başkonak 88.dk, Hüseyin Sevinç 84.dk

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
99. Yusuf Karagöz, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 12. Mazlum Demir, 4. Alperen Kuyubaşı, 24. Uğur Adem Gezer, 6. Oğuzhan Kandemir, 80. Ümit Can Tokcu, 21. Hasan Gündoğdu, 23. Ferdi Konak, 9. Ahmet Baykal, 11. Harun Özcan

Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 77. Behiç Alpagut Özeren, 39. Enis Çeliksu, 7. Uğur Erk, 34. Barış Kasaroğlu, 20. Güney Gençel, 29. Cihad Ateş

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

Goller
Ferdi Konak,12.dk (p), Uğur Erk,80.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Mustafa Yıldızaç 55.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Baykal 71.dk, Ferdi Konak 45+2.dk, Hasan Gündoğdu 71.dk, Mehmet Mustafa Yıldızaç 81.dk, Ümit Can Tokcu 81.dk

Oyuna Girenler
Behiç Alpagut Özeren 71.dk, Enis Çeliksu 45+2.dk, Uğur Erk 71.dk, Güney Gençel 81.dk, Cihad Ateş 81.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor28197255176438
2Diyarbekirspor28197241176424
3Yeşilyurt Belediyespor28165747245323
4Ofspor281310541304911
5Arnavutköy Belediye28137840294611
6Edirnespor2811893331412
7Belediye Derincespor281010837274010
8Fatsa Belediyespor2810810222838-6
9Artvin Hopaspor289910394136-2
10Kızılcabölükspor2881010293134-2
11Nevşehir Belediyespor2887132727310
121877 Alemdağspor288515354829-13
13Çankaya FK288416234628-23
14Antalya Kemerspor286616254624-21
15Payasspor285815284823-20
16Manisaspor281918205212-32

Fikstür

21.04.2021Payasspor1-3Diyarbekirspor
21.04.2021Nevşehir Belediyespor0-0Kızılcabölükspor
21.04.2021Manisaspor1-2Edirnespor
21.04.2021Belediye Derincespor1-2Ofspor
21.04.2021Artvin Hopaspor2-2Yeşilyurt Belediyespor
21.04.2021Arnavutköy Belediye3-1Kemerspor 2003
21.04.20211877 Alemdağspor1-2Çankaya FK
21.04.20211928 Bucaspor4-0Fatsa Belediyespor
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