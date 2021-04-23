Manisaspor 1 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Manisaspor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Manisaspor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Manisaspor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Manisaspor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Manisaspor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı skoru ne oldu?
Manisaspor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Manisaspor -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs - Manisa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Manisaspor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri
Okan Kayataş(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Melih Tan(2. Yardımcı Hakem), Şakir Koç(dördüncü Hakem)
Manisaspor İlk 11
31. Mehmet Caner Ersoy, 4. Muammer Umut Kezgin, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 7. Kaan Aşnaz, 15. Çağrı Buğra Dişsiz, 20. Uğur Parlak, 26. Adnan Demir, 30. Oğuzhan Palaz, 18. Enes Ok, 34. Ertuğrul Arıcan, 77. Berkay Tekin
Yedekler
14. Fatih Şimşek, 33. Serhat Maden, 37. Alperen Başkonak, 23. Hasan Türk, 49. Aykut Yüce, 80. Hüseyin Sevinç, 99. Eray Göl
Teknik Sorumlu
Tansu Yanık
Goller
Oğuzhan Palaz,89.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Palaz 45+2.dk, Sarı Kart Muammer Umut Kezgin 83.dk, Kırmızı Kart Enes Ok 20.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Parlak 84.dk, Kaan Aşnaz 80.dk, Halil İbrahim Yazğılı 88.dk, Ertuğrul Arıcan 84.dk
Oyuna Girenler
Aykut Yüce 84.dk, Eray Göl 80.dk, Alperen Başkonak 88.dk, Hüseyin Sevinç 84.dk
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
99. Yusuf Karagöz, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 12. Mazlum Demir, 4. Alperen Kuyubaşı, 24. Uğur Adem Gezer, 6. Oğuzhan Kandemir, 80. Ümit Can Tokcu, 21. Hasan Gündoğdu, 23. Ferdi Konak, 9. Ahmet Baykal, 11. Harun Özcan
Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 77. Behiç Alpagut Özeren, 39. Enis Çeliksu, 7. Uğur Erk, 34. Barış Kasaroğlu, 20. Güney Gençel, 29. Cihad Ateş
Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
Goller
Ferdi Konak,12.dk (p), Uğur Erk,80.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mehmet Mustafa Yıldızaç 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Baykal 71.dk, Ferdi Konak 45+2.dk, Hasan Gündoğdu 71.dk, Mehmet Mustafa Yıldızaç 81.dk, Ümit Can Tokcu 81.dk
Oyuna Girenler
Behiç Alpagut Özeren 71.dk, Enis Çeliksu 45+2.dk, Uğur Erk 71.dk, Güney Gençel 81.dk, Cihad Ateş 81.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|28
|19
|7
|2
|55
|17
|64
|38
|2
|Diyarbekirspor
|28
|19
|7
|2
|41
|17
|64
|24
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|28
|16
|5
|7
|47
|24
|53
|23
|4
|Ofspor
|28
|13
|10
|5
|41
|30
|49
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|28
|13
|7
|8
|40
|29
|46
|11
|6
|Edirnespor
|28
|11
|8
|9
|33
|31
|41
|2
|7
|Belediye Derincespor
|28
|10
|10
|8
|37
|27
|40
|10
|8
|Fatsa Belediyespor
|28
|10
|8
|10
|22
|28
|38
|-6
|9
|Artvin Hopaspor
|28
|9
|9
|10
|39
|41
|36
|-2
|10
|Kızılcabölükspor
|28
|8
|10
|10
|29
|31
|34
|-2
|11
|Nevşehir Belediyespor
|28
|8
|7
|13
|27
|27
|31
|0
|12
|1877 Alemdağspor
|28
|8
|5
|15
|35
|48
|29
|-13
|13
|Çankaya FK
|28
|8
|4
|16
|23
|46
|28
|-23
|14
|Antalya Kemerspor
|28
|6
|6
|16
|25
|46
|24
|-21
|15
|Payasspor
|28
|5
|8
|15
|28
|48
|23
|-20
|16
|Manisaspor
|28
|1
|9
|18
|20
|52
|12
|-32
Fikstür
|21.04.2021
|Payasspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|21.04.2021
|Nevşehir Belediyespor
|0-0
|Kızılcabölükspor
|21.04.2021
|Manisaspor
|1-2
|Edirnespor
|21.04.2021
|Belediye Derincespor
|1-2
|Ofspor
|21.04.2021
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Yeşilyurt Belediyespor
|21.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|3-1
|Kemerspor 2003
|21.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Çankaya FK
|21.04.2021
|1928 Bucaspor
|4-0
|Fatsa Belediyespor