Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 2.Lig'de futbol heyecanı 3.hafta oynanacak mücadelelerle sürecek. Bu kapsamda Manisaspor, Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Manisaspor- Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman? Saat kaçta ? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

MANİSASPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 2.Lig'in 3.haftasında oynanacak olan Manisaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 15.30'da oynanacak. Zorlu mücadele Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Ugurcan Gökler yönetecek. Gökler'in yardımcılıklarını Faruk Yağlı ve Şükrü Mert yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nuriye Çınar Bal olacak.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Manisaspor - Arnavutköy Belediyespor arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 15.30'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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