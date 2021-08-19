TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Manisaspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Manisaspor - Denizlispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

MANİSASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Manisaspor - Denizlispor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

MANİSASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. TRT Spor kanalını canlı olarak izlemek için Manisaspor - Denizlispor maçı canlı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Manisaspor - Denizlispor maçının hakemi Yiğit Arslan olacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan olacak.