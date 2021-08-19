Manisaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Manisaspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Manisaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Manisaspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Manisaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... MANİSASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Maç Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. MANİSASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. Manisaspor - Denizlispor maçının hakemi Yiğit Arslan olacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan olacak. Denizlispor Kulübü