Manisaspor, lider Sakaryaspor'a karşı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Niğde Anadolu Futbol deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle dönen eksi 4 puanlı 17'nci sıradaki Manisaspor yarın liderlik...
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Niğde Anadolu Futbol deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle dönen eksi 4 puanlı 17'nci sıradaki Manisaspor yarın liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor'a misafir olacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Alim Kandemir'in yöneteceği maç saat 17.00'de başlayacak. Teknik direktör Kazım Akgün, Sakaryaspor'un gücünü bildiklerini ifade ederek, "Genç bir takımız. Lidere karşı elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.
DHA
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