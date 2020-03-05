Manisaspor’un Makakula’ya borcu kalmadı

TFF 3. Lig'de bitime 8 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşen Manisaspor'un eski futbolcusu Ariza Makakula'ya borcunun kalmadığı bildirildi.

Yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle Süper Lig'den amatöre lige kadar düşen Manisaspor'da, yeni bir bir gelişme yaşandı. 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında siyah-beyazlı takımda forma giyen ve daha sonra takımdan ayrılan Ariza Makukula, kulüpten alacakları için uzun yıllar Manisaspor'u puan silme ve transfer yasaklarıyla karşı karşıya bırakmıştı. Bu yıl TFF 3. Lig'de bitime 8 hafta kala amatör lige düşen; Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi isimlerin de forma giydiği Manisaspor'a Ariza Makakula dosyasından sevindiren bir haber geldi. Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, kulübüm resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski futbolcularının alacağının kalmadığına söyledi. Yörük, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız araştırmalar sonucunda eski oyuncumuz Arıza Makakula'nın Manisaspor'dan alacağı kalmamıştır. O süreçte destek olan herkese Manisaspor sevdalısı ve başkanı olarak teşekkür ederim. Bizde yönetim olarak alacakları oyuncular ile görüşmeler yapıp, bizden önceki yönetimler gibi gerekeni yapacağız."

Kaynak: İHA