Manisaspor’un transfer yasağında sona gelindi

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Manisaspor'un önünde büyük sorun teşkil eden transfer yasağında sona yaklaşıldı. Şu ana kadar yasak koyduran teknik adam ve futbolculardan tamamına yakını yasağı kaldırırken Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, yasağı kaldıran isimlere camia adına teşekkürlerini sundu.

Transfer yasağı ile ilgili bir süredir yoğun mesai harcayan Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi, Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı ve Teknik Direktör Kazım Akgün, yaptıkları girişimlerle önemli bir mesafe kaydetti. İstanbul ve Antalya'ya ziyaretlerde bulunan Baygeldi, Çakıcı ve Akgün, yasak koyduran isimlerle tek tek görüşerek Manisaspor'un önünün açılması adına yasağın kaldırılması hususunda talepte bulundu. Transfer yasağı konusunu büyük ölçüde çözdüklerini ifade eden Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, "Görüştüğümüz futbolcuların hepsi yasağı kaldırmayı kabul etti. Bu büyük camianın geçmişte formasını terleten ve kulübün önünün açılması adına fedakârlıkta bulunan tüm futbolcu kardeşlerime Manisa şehri ve Manisaspor adına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce de dile getirdiğim bir husus var. Futbolcu kardeşlerimiz bu işten ekmek kazanıyorlar. Alacakları konusunda haklılıklarını biliyoruz. Fakat Manisaspor'un ayakta kalması, yaşaması adına böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı. Sağ olsun görüştüğümüz arkadaşlarımızdan bir iki isim dışında tamamı yasağı kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

Gökhan Sazdağı ve Bahattin Köse ile görüşmeler devam ediyor

Gökhan Sazdağı ve Bahattin Köse ile transfer yasağının kaldırılması konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Baygeldi, "Ben önümüzdeki günlerde bu iki arkadaşımızın da yasağı kaldıracağına inanıyorum. Devre arasında çok fazla vaktimiz yok. Bir an önce bu sorunu çözüp kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Birkaç gün içerisinde Sazdağı ve Köse kardeşlerimizin de iyi niyetli yaklaşımıyla olumlu bir neticeye kavuşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan transfer yasağının kaldırılması noktasında kendilerine kolaylık sağlayan Avukatlar Mesut Metin, Sami Dinç, Mehmet Aygün ve Mümin Adıgüzel'e de camia adına teşekkür eden Baygeldi, "Manisaspor'un önünün açılması adına isimlerini saydığımız avukatların da yasağın kaldırılmasında büyük emeği var. Onlara da şehrimiz, takımımız ve camiamız adına ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Yasağı kaldıran isimler

Manisaspor'un transfer yasağını kaldıran isimler şöyle:

"Akın Sinan Dağdelen, Sait Karafırtınalar, Slavko Perovic, Nikola Mikic, Nuri Terliksiz, Timur Karagülmez, Uğur Pamuk, Erdi Öner, Mertan Caner Öztürk, Ferhat Çökmüş, Rad Kulübü, Emrah Tuncel, Savaş Yılmaz, Emre Öztürk, Ozan Sol, Erman Bulucu, Metin Yüksel, Hakan Turan, Gökdeniz Varol, Muhammet Sercan Türkeri, Umut Gündoğan, İsmail Şahmalı, Ufuk Budak, Berk Neziroğulları, Emrullah Şalk, Zahit Fındık, Kağan Miray Barış, Hikmet Balioğlu."

Kaynak: İHA