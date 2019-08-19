Manisaspor’yeni sezon formaları görücüye çıktı

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, maçlarda giyeceği formalar da belli oldu.

2019-2020 sezonu öncesi forma sponsoru olarak uhlsport ile anlaşan Manisaspor'un yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. 3 farklı forma giyecek olan Manisaspor; beyaz çubuklu, siyah-beyaz ve düz siyah formalarla mücadele edecek. Öte yandan dün Somaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından ara vermeden yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisaspor, bugün saat 17.30'da yaptığı çalışma ile yeni sezon çalışmalarına devam etti. Tarık Almış Spor Tesislerinde teknik direktör Erkan Aslan yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra koordinasyon çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde futbolcular, yarı sahada 3 grup halinde dar alan oyunları oynadı. Oldukça çekişmeli geçen antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Hafif sakatlıkları bulunan Kemal Temel takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken Burak Can Balcı ise salonda çalıştı. Manisasporlu futbolcularımız yarın sabah 08.30 ve akşam 17.30'da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA