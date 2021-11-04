Mankafa ne demek, TDK'ya göre Mankafa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mankafa ne demek? Mankafa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mankafa kelimesi. Peki mankafa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mankafa nedir, mankafa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MANKAFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mankafa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mankafa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlayışı kıt (kimse)

- Sakağı hastalığına tutulmuş (at)

