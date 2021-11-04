Mankafa ne demek, TDK'ya göre Mankafa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Masterchef haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3 Kasım 2021 ÇarşambaReal Madrid 2 - 1 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCUKırkambar ne demek, TDK'ya göre Kırkambar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?3. doz BioNTech aşısı kimlere uygulanacak? | BioNTech aşısı 3. doz ne zaman başlıyor?mRNA nedir? | Biontech mRNA aşısı mı? | Biontech hatırlatma dozu kimlere uygulanacak?Twitch kara para aklayan yayıncılar listesi 2021 | Twitch kara para aklayanlar kimler?3 Kasım 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?3. doz BionTech aşısı olunacak mı? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamaLiverpool - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linki
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mankafa ne demek, TDK'ya göre Mankafa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mankafa ne demek, TDK'ya göre Mankafa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mankafa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mankafa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mankafa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mankafa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mankafa ne demek, TDK'ya göre Mankafa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mankafa ne demek? Mankafa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mankafa kelimesi. Peki mankafa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mankafa nedir, mankafa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MANKAFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mankafa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mankafa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlayışı kıt (kimse)
- Sakağı hastalığına tutulmuş (at)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT