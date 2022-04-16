Manken Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Manken görev tanımı nedir, Manken ne iş yapar, Manken olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Manken mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Manken Tanımı;

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Manken Maaşı Ne Kadar? 2022 Manken Maaşları

Manken maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Manken maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Manken iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5241.02

Meslek Adı :

Manken

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mankenler Ve Diğer Modeller

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Defilelerde ve gösteri yerlerinde firma mallarının tanıtımı ve satışı için giysiler giyerek teşhir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Manken işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Firmanın mal tanıtmak veya satış artırmak amacıyla sunacağı defilede giyeceği kıyafetlerin seçimini yapmak,

b) Koreografla birlikte provaya başlamak, seyirciye gösterilecek defilenin ön uygulamasını yapmak,

c) Mevsime ve en son modaya göre hazırlanan elbiseleri, defile salonlarında, alıcı firma yetkililerinin önünde kendine özgü gösteri stili , yürüyüş, duruş ve dönüşlerle sunmak,

d) Fotomodellik yapmak,

e) Müşterilere her elbisenin modeli, bedeni ve fiyatı hakkında bilgi verebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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