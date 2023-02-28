Manny Aparicio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Aparicio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manny Aparicio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manny Aparicio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manny Aparicio 17 Eylül 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kanada,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Aparicio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manny Aparicio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Manny Aparicio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 1 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Manny Aparicio'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Manny Aparicio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Manuaparicio34

http://www.instagram.com/manuaparicio

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Manny Aparicio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manny Aparicio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Manny Aparicio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manny Aparicio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2013 yılında Toronto

17 Mart 2014 yılında Wilmington

30 Kasım 2014 yılında Toronto

20 Mart 2015 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2015 yılında Toronto

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

15 Ağustos 2016 yılında Órdenes

1 Temmuz 2017 yılında CD Izarra

1 Temmuz 2018 yılında San Roque Lepe

14 Ocak 2019 yılında York9 FC

1 Aralık 2020 yılında Pacific FC

Manny Aparicio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manny Aparicio şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Manny Aparicio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 10 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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