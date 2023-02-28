Mano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mano 28 Haziran 1999 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Ashraf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mano'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Ahly

30 Ocak 2022 yılında Future FC

31 Ağustos 2022 yılında El Ahly

Mano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mano şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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