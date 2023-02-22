Manolis Sbokos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Sbokos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolis Sbokos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolis Sbokos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolis Sbokos 19 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μανώλης Σμπώκος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolis Sbokos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProHeroes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manolis Sbokos'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manolis Sbokos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manolis Sbokos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Manolis Sbokos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolis Sbokos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2021 yılında OFI Girit

4 Ağustos 2021 yılında AE Kifisias

30 Haziran 2022 yılında OFI Girit

24 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

1 Ocak 2023 yılında PAO Rouf

30 Haziran 2023 yılında AE Kifisias

Manolis Sbokos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolis Sbokos şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Manolis Sbokos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.