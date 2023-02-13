Manolo Reina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolo Reina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manolo Reina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manolo Reina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manolo Reina 1 Nisan 1985 tarihinde Villanueva del Trabuco şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Reina Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manolo Reina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Manolo Reina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manolo Reina'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Manolo Reina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/loloreina28/

Manolo Reina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manolo Reina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manolo Reina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manolo Reina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Málaga B

1 Temmuz 2007 yılında Levante B

1 Ocak 2008 yılında Levante

1 Temmuz 2011 yılında FC Cartagena

15 Temmuz 2012 yılında AE Pafos

31 Ocak 2013 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2013 yılında Gimnàstic

6 Temmuz 2017 yılında Mallorca

1 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

Manolo Reina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manolo Reina şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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