Manprit Sarkaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manprit Sarkaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manprit Sarkaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manprit Sarkaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manprit Sarkaria 26 Ağu 1996 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manprit Sarkaria Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Manprit Sarkaria, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manprit Sarkaria'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Manprit Sarkaria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/manisarkaria_/

Manprit Sarkaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manprit Sarkaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manprit Sarkaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manprit Sarkaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında SC Großfeld Altyapı

1 Eylül 2013 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2014 yılında A. Vienna Res.

1 Ekim 2017 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz

Manprit Sarkaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manprit Sarkaria şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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