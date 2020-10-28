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Manş Denizi'nde facia: 2'si çocuk 4 göçmen boğuldu

Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Manş Denizi'ni geçmek isteyen bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2'si çocuk 4 kaçak göçmenin boğularak hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Manş Denizi'nde facia: 2'si çocuk 4 göçmen boğuldu

Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ulaşmak için hareket eden ve kaçak göçmenleri taşıdığı tespit edilen bir balıkçı teknesinin, Manş denizi açıklarında batması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bilgisi verildi. 
Fransız yetkililer, yaklaşık 20 kişiyi taşıyan teknenin İngiltere kıyılarına ulaşmadan sabah saatlerinde battığını, teknedekilerden 14’ünün kurtarıldığını belirtti.

MANŞ DENİZİ'NDE ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Kurtarılanlardan bazılarının ani kalp durması, bazılarının da hipotermi geçirdiğini ifade eden yetkililer, 2’si çocuk 1’i kadın 4 göçmenin ise yaşamını yitirdiğini aktardı.
Yılbaşından bu yana Manş Denizi’ni geçerken ölenlerin sayısı, son olayla 7’ye yükseldi.
Bu yıl 6 bin 300'den fazla göçmenin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaştığı biliniyor. İngiltere, Fransa'yı göçle mücadelede yeterince iş birliği yapmamakla suçluyor.

Berna Akkaya
Editör


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