MANŞET HABERİ: Kahramanmaraş ve Hatay Depremleriyle Yıkıldık

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle Türkiye, tarihindeki en acı doğal afetlerinden birini daha yaşadı. ”ASRIN FELAKATİ” olarak değerlendirilen depremlerde birbirine komşu 11 il derinden etkilendi. Depremlerde yapılan yeni binalar da ağır hasar alırken, eski binalar depremin yıkıcı etkisine dayanamayarak çöktü. Resmi rakamlara göre çöken binalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374’ü buldu. Şehirlerde enkaz kaldırma çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesi sonrasında 11 ilin yaşadığı afet bölgesinde artçı depremler devam ediyor. AFAD başkanı Prof. Dr. Orhan Tatar yaptığı açıklamada, Türkiye’de 6 ayda kaydedilen depremlerin son 3 haftada kaydedildiğini ifade ederek, şuana kadar 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade etti.

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TEK YÜREK OLDUK! DEPREMZEDELERE REKOR BAGIŞ

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında rekor bağış miktarına ulaşıldı. Bir kaç muhalif televizyon kanalının dışında neredeyse tüm televizyon kanallarının ortak yayınladığı gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı aşan nakdi yardım toplanırken, 9 milyonu aşan SMS gönderildi.

DEPREM BÖLGESİNDE AÇIKLADI! 1 YIL İÇERİSİNDE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Recep Tayyip Erdoğan, depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Gaziantep’te açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız olarak hedefimiz, 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşallah inşa edeceğiz” dedi.