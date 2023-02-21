Mansour Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansour Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansour Al Harbi 19 Ekim 1987 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da منصور الحربي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansour Al Harbi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mansour Al Harbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mansour Al Harbi'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mansour Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansour Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansour Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansour Al Harbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2018 yılında Al-Ittihad Club

30 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2021 yılında Al-Raed

11 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

Mansour Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansour Al Harbi şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mansour Al Harbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 1 gol atmıştır.

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