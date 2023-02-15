Mansour Sinyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Sinyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Sinyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansour Sinyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansour Sinyan 13 Temmuz 1999 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansour Sinyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NewGenSports yapmaktadır. Mansour Sinyan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mansour Sinyan'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mansour Sinyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mansour Sinyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansour Sinyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansour Sinyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2019 yılında Baerum SK

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2021 yılında Kjelsas IL

10 Şubat 2022 yılında Östersund

Mansour Sinyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansour Sinyan şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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