Mansur Ark kimdir? Kaç yaşında? İlginç tarzı ve şarkıları ile bir döneme damgasını vuran Mansur Ark, Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Mansur Ark'ı uzun süredir ekranlarda görmeyen sevenleri ünlü ismin hayatını da araştırmaya başladı. Peki Mansur Ark kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Eşi kim?

MANSUR ARK KİMDİR?

Afrika kökenli olan Mansur Ark, 26 Kasım 1965 tarihinde Mersin de dünyaya geldi. Annesi Mersinli olan sanatçının babası Libya, Trablus'ludur. Afrika kökenli şarkıcının kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçmiştir. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır. İlköğretimini, Namık Kemal ilkokulu'nda tamamlamıştır. Ardından Dumlupınar Lisesinden mezun olmuş ve orta öğretimini tamamlamıştır. Bir sene Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne gitmiştir. Elektrik bölümünü ikinci sınıfta bırakmıştır. Tam bir deniz tutkunu olan Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır. 1984 yılında askerlik görevini İzmir, Narlıdere'de Ege Ordu'sunda yapmıştır. 1990 yılında Almanya, Frankfurt'a yerleşmiştir. Daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştür.

1994 yılında piyano hobisi sayesinde müziğe olan ilgisi artmıştır. Müzik hayatına başlamadan önce Robinson Club Pamfilya'da üç yıl animatörlük yapmıştır. 1996 yılında Bay müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır. 1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sunmuştur ve büyük bir çıkış yapmıştır. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır. 2004 yılında Kanal D'de yayınlanan Dayı adlı dizinin müziklerini yaptı. Mansur Ark, Almanya'da kaldığı dönemde iki yıl evli kaldığı eşinden boşandı. Mansur Ark evlidir.