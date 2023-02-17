Mansur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansur 17 Nisan 1993 tarihinde Laranjeiras şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Joeliton Lima Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cosmosport yapmaktadır. Mansur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora SAD futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora SAD takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mansur'nin CF Estrela Amadora SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mansur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında EC Vitória

24 Ağu 2015 yılında Atlético-MG

19 Ocak 2016 yılında EC Vitória

25 Ocak 2016 yılında Atlético-MG

4 Temmuz 2016 yılında Sport Recife

15 Mayıs 2017 yılında Atlético-MG

26 Ocak 2018 yılında Paraná

31 Aralık 2018 yılında Atlético-MG

7 Şubat 2019 yılında São Bento (SP)

31 Aralık 2019 yılında Atlético-MG

15 Ağu 2020 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında CF Estrela

Mansur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansur şuan CF Estrela Amadora SAD takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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