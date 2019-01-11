Mansur Yavaş, Ankara Kalesi esnafını ziyaret etti

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresinde ziyaretlerde bulundu. Yavaş'a bölge esnafı ve vatandaşlar tam destek sözü verdi.

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ortak adayı Mansur Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bölge esnaflarından birinin kendisine ulaşıp ağırlamak istediklerini iletmesi üzerine programını değiştiren Yavaş, Ankara Kalesi surlarının içerisine gitti. Yavaş, dükkan ziyaretleri sırasında halktan büyük ilgi gördü. Bölgede toplanan vatandaşlar ve kale esnafı Yavaş'a tam destek sözü verdi. Ziyaretinde esnafların sorunlarını dinleyen Yavaş, sorunların çözümü konusunda projeler ürettiklerini belirterek, "İnşallah 1 Nisan'dan itibaren vakit kaybetmeden bu projeleri hayata geçireceğiz. Ankara'nın merkezinde yatan tarih ve kültür mirasının bir an önce hak ettiği değeri görmesi gerekiyor. Bir zamanlar Ankara'nın en önemli değerlerinden olan bu bölgeyi esnafımızla el ele verip, çevreci ve turizm odaklı bir anlayışla eski günlerinden daha iyi bir seviyeye taşıyacağız. Ulus projesiyle, Hamamönü'yle birleştirerek bölgeye çok turist çekebileceğimizi düşünüyoruz. Ankara'nın kaynaklarını sadece Ankara'ya aktaracağız ve kültür mirasımızı yeniden canlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Yavaş, Ankara Kalesi'ni ziyareti sırasında vatandaşlar ve esnafla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA