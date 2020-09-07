Mansur Yavaş belediye çalışanlarında artan vaka artışına dikkat çekti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda belediye çalışanlarında koronavirüse yakalananlaın sayısının artmasına değinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, isyan etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş,"Belediye koronavirüsten kırılıyor." dedi. Mansur Yavaş, bu sabah kendisini karşılayan korumanın 1 saat sonra koronavirüs olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasında yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 730’e yükseldi.

Bugün toplam 103 bin 925 test yapılırken, bin 703 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 281 bin 509 oldu.

Bugün iyileşen bin 47 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 252 bin 152'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 118 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada günlük en çok hasta görülen ilin başkent Ankara olduğunu vurguladıç

Bakan Koca paylaşımında, “Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak” ifadelerine yer verdi.