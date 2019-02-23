Mansur Yavaş: Gölbaşı'na 'Bilişim Vadisi' kuracağız

MİLLET İttifakı'nın desteklediği CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara Gölbaşı'nda "Bilişim Vadisi" kurmayı hedeflediklerini söyledi. Yavaş, "Bilişim Vadisi sayesinde artık beyin göçü vermek yerine beyin göçü alacağız. Ankaralıları hayvancılığa teşvik edip, sözleşmeli üreticilik yaptıracağız. Artık ithal hayvanlara da son vereceğiz" dedi.

Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Alanda toplanan kalabalığa hitap eden Yavaş, Kızılırmak suyunu hatırlatarak, "Bu suyu Gölbaşı ve Bala arasında sulu tarımda kullanacağız. Burada sadece arpa ve buğday yetişiyor. Sebze üretimi yaptığınız zaman katrilyonlarca bir değer üretilecek ve istihdam sağlanacak" dedi.

Bilişim Vadisi kuracaklarını ve bunu Gölbaşı'nda yapacaklarını belirten Yavaş, "Bunu yapmamızın nedeni Ankara'da yetişen gençler, buradaki sosyal alanları beğenmedikleri için Ankara'da durmuyorlar ancak özellikle bu tarz projelerin Gölbaşı gibi güzel yerlerde olması lazım ki gençler burayı tercih etsin. Bilişim vadisi sayesinde artık beyin göçü vermek yerine beyin göçü alacağız. Ankaralıları hayvancılığa teşvik edip, sözleşmeli üreticilik yaptıracağız. Sonuç itibarıyla Ankara'dan aldığımız parayı yine Ankaralı'ya kazandıracağız, büyük istihdam sağlayacağız. Artık ithal hayvanlara da son vereceğiz" diye konuştu.

SU SPORLARI VE FOTOĞRAFÇILIK MERKEZİ

Yavaş, Gölbaşı'nda Su Sporları ve Fotoğrafçılık Merkezi açacaklarını belirterek, "İstiyoruz ki binlerce insan buraya fotoğraf çektirmeye gelsin. Hem Ankara'yı hem de ilçemizi tanısınlar, tanıtsınlar" dedi.

'ÖZHASEKİ KIZILIRMAK'I İKNA EDEMEMİŞ'

Rakibi AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki bir vaadini hatırlatan Yavaş, "Rakibim "Verdiğim bütün sözleri yaptım ben Kayseri'de" diyor. Ne yapmış biliyor musunuz? Demiş ki; "2005 yılında Kızılırmak'ı şehrin ortasından geçireceğim." Bakın projelerine, internete girin görün, hakikaten bir kanal, bir yanında gökdelenler var. Ama Kızılırmak'ı ikna edememiş sanırım, öyle kalmış. Demek istediğim bizim projelerimizin hepsi aklı başında" dedi.

'ÖNDELERSE ANKET AÇIKLASINLAR'

Yavaş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Özhaseki'nin katıldığı bir televizyon programında "Anketlerde biz öndeyiz" dediğinin hatırlatılması üzerine Yavaş, "Ben son anketleri görmedim daha ama açıklasınlar çünkü anket firmaları açıkladılar. Hepsinde ben öndeyim. Ben bir tane yaptırmıştım, onda da 4,5 puan önde olduğumu söylemiştim 1 ay önce ama diğer anketlerin hepsi iktidara yakın firmalardan. Açıklasınlar varsa anketleri. Ama unutulmasın asıl anket sokaklardır" dedi.

'ANKARA'NIN BÜTÜN SORUNLARINI BİLİYORUM'

Özhaseki'nin "Ankara'ya tecrübe yakışır" sözleri hatırlatılan Yavaş, "Eyvah Tayyip Bey'e hakaret etmiş. "Neden" derseniz Tayyip Erdoğan, belediye başkanı olduğunda 1 günlük belediye başkanlığı yoktu. Özhaseki de küçük bir belediyeden geldi başkan oldu. Özhaseki'nin sözlerini daha dikkatli kullanmasında fayda var. Ben 10 yıllık belediye başkanıyım. 3'üncü kez adayım. Ankara'nın bütün sorunlarını biliyorum, onun için Ankaralılar böyle ilgi gösteriyor" diye konuştu.

'ANKAPARK İLE İLGİLİ BİLGİLERİM VAR'

Özhaseki'nin Ankapark'a harcanan paranın daha az olduğunu açıklamasıyla ilgili de konuşan Yavaş, şöyle devam etti:

"Ben onu inşallah 1 Nisan'dan sonra Ankara'da gözler önüne sereceğim. O zaman da mahcup olacaklar. Çünkü resmi rakamlar haricinde de çok para harcandı. Belediye makineleri hafriyat yaptı, onların akaryakıt harcamaları da hesaba katılmalı. 250 milyon dolar rakamı da çok az. Hatırlarsanız Sayın Mustafa Tuna, 400 milyon olarak açıklamıştı ve ben bunun daha da üzerinde olduğuna eminim. Bir takım bilgilerim var. Buna rağmen Ankapark'ı bir şekilde biz de çalıştırmaya gayret edeceğiz, "Para boşa gitmesin" diye uğraşacağız. Çünkü ihaleyi alan firma, dinozorları getiren firma ve belediyede alacağı var. Alacağına karşılık mahsup edip bırakıp gideceğini düşünüyorum. İnşallah çalıştırır."

Yavaş, "Fuar alanı neden bitmedi şimdiye kadar? Organize sanayide alt yapıda hala sıkıntı var, neden olmamış? Eğer bunu yapmazsanız Ankapark'a para harcarsanız, Ankara'da ekonomik durgunluk ve işsizlik oranı ortaya çıkar. Bu kadar işsizlik varken yapacağınız projeler Ankara'nın ekonomisine dokunan, vatandaşın cebine dokunan çalışmalar olmalı. Bundan daha büyük bir proje tanımıyorum açıkçası" diye konuştu.

'PKK VE FETÖ KONULARINA GİRERLERSE ALTTA KALIRLAR'

Yavaş, hakkında suç duyurusunda bulunduğu Özhaseki'nin, "Bütün delilleri sunacağım" sözleriyle ilgili de "Sunsun varsa. Delili vardı da neden şimdiye kadar savcılığa vermemiş, O PKK'lıları yakalatmamış? Kendileri hükümet değil mi? Varsa bildiği PKK'lı buralarda gezen, bir de Ankara'da 20 bin PKK'lı mı var? Bence bu konulara hiç girmesin. Bu ikinci söyleyişim. PKK ve FETÖ konularına girerlerse çok altta kalır Özhaseki" dedi.

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DHA