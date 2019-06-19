Mansur Yavaş, Israrla Erdoğan ile neden görüşmek istiyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Belediyede yaşadığı mali krizi aşmak için ve mecliste çoğunluğun kendisinde olmadığından dolayı Belediye'yi yönetmekte çok zorlandığı için Erdoğan'dan sürekli randevu talep ettiği, Erdoğan'ın randevuyu kabül etmesi halinde bu görüşmede Yavaş'ın Erdoğan dan yardım talebinde bulunacağı, hatta tüm bu zorlukları aşmak için AK Parti'ye veya MHP'ye geçmenin nabzını bile yoklayacağı belirtiliyor,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bir bayramda ilk kez işçilerin ikramiyelerini ödeyememesi Mansur yavaş'ı zor günlerin beklediğinin işaret fişeği oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kez randevu talep ettiği ama cevap alamadığı iddiaları ise soru işaretlerini ortaya koydu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için balayı dönemi artık bittimi?

Ankar Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramında 20 bin belediye işçisinin ikramiyesi büyükşehir belediye tarihinde ilk kez verilemedi.

Konuyla ilgili Yavaş'ın “İkramiye ile ilgili belediyemizin bütçesi uygun değildi, Para yoktu veremedik” dediği belirtliyor.

Mansur Yavaş'ın bu açıklaması akıllara Büyükşehrin kaynakları dün ne ise bugün de o değil mi? Yani Ankara ’yı 23,5 yıl yöneten Melih Gökçek ve ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminden olan bütün gelir kaynakları yine ortada değilmiydi? sorularını akıllara getirdi.

Öte yanda 31 Mart seçimlerinde verilen “5 yıl içinde 58 km metro” vaadi şimdiden hayal olduğu, metro yapım işinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devretme hazırlığı başladığı belirtiliyor.

edinilen bilgilere göre Bunların görünen Kamuoyuna yansımayan çok farklı iddialar da olduğu söyleniyor.

Öte yandan Mansur Yavaş'ın çoğunluğu AK Parti’de olan Büyükşehir Belediye Meclisi’ni istediği gibi yönlendirme ve istediği gibi kararları tek başına aldırma şansı olmamasıdan dolayı belediyeyi yönetmede büyük sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.

Yavaş'ın işi hiç kolay gözükmüyor

Üstüne üstelik bırakın AK Parti' yi Melih Gökçek gibi 23 yıl Ankara'yı yönetmiş neyin ne olduğunu harfiyen bilen bir başkan tarafından takip edilmiş oyup bunların etkili sosyal medya hesabından her gün kamuoyu ile paylaşılması da Yavaş'ı psikolojik olarak rahatsız ettiği belirtiliyor,

Ankara kulislerinde konuşulan üç çarpıcı iddia

1- Başkan Mansur Yavaş içinde bulunduğu sorunlar karşısında çözüm yolları ararken, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘Bize destek ol’ diye görüşmek için iki kez randevu talep etmiş ama bugüne kadar cevap alamadığı

2- Başkan Mansur Yavaş’ın zorlukları aşamadığını gördüğü an kendisini ve belediyeyi kurtarabilmek yani çıkış yolu bulmak için AK Parti veya MHP’ye geçmek için hamle yapması sürpriz olmayacaktır. (Yavaş’ın CHP orijinli bir başkan olmadığı MHP kökenli ve ülkücü bir kimlik taşıdığını bilmeyen yok)

3-Açılan dava nedeniyle önümüzdeki 6 ay içinde ceza kararı verilebilir. Böyle bir halde Mansur Yavaş’ın başkanlığı düşer. Çoğunluğu AK Partili üyelerin oluşturduğu Büyükşehir Belediye Meclisi kendi içinden başkanını seçerek yola devam eder. Hatta bu konuda Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın ismi şimdiden konuşuluğu söyleniyor.

Peki ne olacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin nabzını çok iyi tutan kaynaklar Kısa öz ama çarpıcı bir yorum yapıyor.

“Sayın Başkanı çok zor günler bekliyor. Eğer çözüm bulamazsa 5-6 ay çok zor dayanır. Yarın maaş sıkıntısı yaşamaması mümkün değil. Üzerine bir de mahkeme kararı gelirse 6 aya kalmaz işler tersine dönebilir.Sayın Yavaş koltuğunu bırakma tehlikesini yaşamayı bırakın bırakmak zorunda kalır ve bunun gerginliği üzerinde var." yorumları yapılıyor,

Aynı kaynaklar Başkan Yavaş, klasik bir CHP'li değil. İstenseydi AK Parti'den de aday olabilirdi. "Ankara’nın menfaati için yapıyorum" diyerek yarın AK Parti’ye veya MHP’ye geçmesi gündeme gelirse kimse şaşırmasın.” dediği belirtiliyor.

Yine aynı kaynaklar Eğer iddia edildiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ın görüşme talebine olumlu cevap verirse, o görüşmenin Ankara için kilit bir görüşme olacağını söylüyor.

Edililen bilgilere göre Erdoğan'ın şimdiye kadar Yavaş'ın randevu talebine cevap vermediği belirtiliyor,