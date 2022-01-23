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Mansur Yavaş kar önlemi almayınca, Ankara birbirine girdi! Tam anlamıyla rezillik yaşandı! Kent buz pistine döndü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kar yağışlarının etkin olduğu bu günlerde, gerekli önlemleri almayarak, Ankara halkını mağdur etti.

Soğuk kış aylarının beklenen kar yağışları tüm illere uğradı. Yurdun dört bir yanında beyaz örtüyle kaplanan yollar için tuzlama çalışmaları başlatıldı. Ancak bugün Ankara'da, korkunç sonuçlar kameralara yansıdı. Arabalar buz pistinde kayarmışçasına birbirine çarparken, yolda yürüyen vatandaşlar çok kez düşme tehlikesi yaşadı.

Mansur Yavaş kar önlemi almayınca, Ankara birbirine girdi! Tam anlamıyla rezillik yaşandı! Kent buz pistine döndü!

"MANSUR YAVAŞ ANKARA'YI REZİL ETTİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyelerin işine karışmayın, ben her şeyi halledeceğim, ben ekibimi kuracağım bana karışmayın" demiş, kimsenin işlerine karışmasını istememişti. Tarihler 23 Ocak 2022'yi gösterdiğinde, Ankara'daki içler acısı manzara gözler önüne serildi. Yeterli tuzlama ve buzlanma karşıtı çalışmaları faaliyete geçirmeyen Ankara Belediyesi, çok sayıda kazanın sorumlusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarından, "Mansur Yavaş, Ankara'yı rezil etti" başlıklı video da beraberinde geldi.

Bir çok araç kaza yaparken, yolda yürüyen vatandaşlar düşme tehlikesi yaşadı.

Mansur Yavaş kar önlemi almayınca, Ankara birbirine girdi! Tam anlamıyla rezillik yaşandı! Kent buz pistine döndü!Mansur Yavaş kar önlemi almayınca, Ankara birbirine girdi! Tam anlamıyla rezillik yaşandı! Kent buz pistine döndü!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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