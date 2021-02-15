Bir süre önce Twitch yayıncısı Pqueen’e Twitter'dan yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İçeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim" ifadelerini kullanmıştı.. Mansur Yavaş, Twitch hesabı açtı. Peki Mansur Yavaş Twitch hesabı nedir? | Mansur Yavaş Twitch adresi ne? İşte ayrıntılar...

MANSUR YAVAŞ TWİTCH HESABI NEDİR?

Pqueen olarak bilinen Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına konuk olduğu montajlı bir fotoğrafını kullanarak paylaşımda bulunmuştu.

Bunun üzerine Twitch yayıncısı Pqueen'nin paylaşımına Twitter hesabından yanıt veren Yavaş, "Bir gün Pqueen'in yayınına konuk olup takipçileriyle sohbet etmek istediğini belirtti.

Mansur Yavaş, "Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitch'te hesap açtı.

MANSUR YAVAŞ TWİTCH ADRESİ NE?

Mansur Yavaş'ın Twitch adresi için tıklayın:

Mansur Yavaş Twitch hesabı