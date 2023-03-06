Mansur Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti binasında!

Mansur Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti binasında Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirecek!

YAYINLAMA
Google News
Mansur Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti binasında!

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayını açıklamadan hemen öncesinde İYİ Parti binasında hareketlilik yaşanıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesi, İYİ Parti binasında gerçekleşiyor. CHP, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partilerin liderleri bir araya gelmeden hemen önce gerçekleşti.

Mansur Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti binasında Meral Akşener ile görüşüyor.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkez ek binasında ziyarette bulundular.

Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin alarak görüşmeye katıldığı bildirildi.

Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının İYİ Parti Binasına gitmesi üzerine 14.00'da yapılacak olan toplantı 15.00'a alındı.

Mansur Yavaş ve Erkem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini Kılıçdaroğlu'na iletilmesi üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener olumlu karşıladı. Gece 02.00 saatlerinde uzlaşmaya varıldığı bildirilerek. İYİ Parti Lideri'nin Saadet Partisi Genel Merkezinde toplantıya katılacağı bildirildi.

Görüşme sonrası İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle toplantı yapıldığını bildirerek, 6'lı masa stratejisinin öneminde değindi.

Mansur Yavaş Millet İttifakının belediye başkanı olduklarını belirterek "milletimizin ayrılığa tahammülü yok" diyerek Meral Akşener'in masaya geri gelinmesini istediklerini belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise;" müzakere sürecine değinerek milletin sesi milletin iradesi olma sorumluluğunu en başında duyan ve hareket eden genel başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsayıcı yeni bir öneri ile millet ittifakına önerisini oluşturmuştur. Belediye başkanı ziyaretleri sırasında seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olma konusunda isteğini yöneltmiş müzakere sürecinin devam edeceğini belirtti." sözlerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun onayı alındıktan sonra Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti Liderlerinin de onayı alınınca açıklama yapılacağı bildirildi.

Devamı geliyor...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!
Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!
Türkiye kadın erkek nüfusu açıklandı! Bakın erkeklerin mi yoksa kadınların mı nüfusu daha çok arttı!
Türkiye kadın erkek nüfusu açıklandı! Bakın erkeklerin mi yoksa kadınların mı nüfusu daha çok arttı!
Depremde öldü sanılıp morga götürülen bebeğin hayatını kebapçı kurtardı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı!
Depremde öldü sanılıp morga götürülen bebeğin hayatını kebapçı kurtardı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı!
Hatay İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı.
Hatay İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı.
Son Haberler
Mansur Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti binasında!
Mansur Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti binasında!
Ağacı önce ikiye böldü sonra 10 metre öteye taşıdı! Depremin yıkıcı etkisi bir kez daha korkuttu!
Ağacı önce ikiye böldü sonra 10 metre öteye taşıdı! Depremin yıkıcı etkisi bir kez daha korkuttu!
Durian Meyvesi nedir, neye iyi gelir, nasıl bir şeydir, hangi ülkenin, yemek neden yasak?
Durian Meyvesi nedir, neye iyi gelir, nasıl bir şeydir, hangi ülkenin, yemek neden yasak?
Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim?
Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim?
SON DAKİKA: 4,2 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: 4,2 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: 4,2 büyüklüğünde deprem
Hatay İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı.
Hatay İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı.
Depremde öldü sanılıp morga götürülen bebeğin hayatını kebapçı kurtardı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı!
Depremde öldü sanılıp morga götürülen bebeğin hayatını kebapçı kurtardı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı!
Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!
Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!
Kendisini polis olarak tanıttı: Dolandırıp altın stokladı
Kendisini polis olarak tanıttı: Dolandırıp altın stokladı
AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"