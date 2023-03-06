Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayını açıklamadan hemen öncesinde İYİ Parti binasında hareketlilik yaşanıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesi, İYİ Parti binasında gerçekleşiyor. CHP, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partilerin liderleri bir araya gelmeden hemen önce gerçekleşti.

Mansur Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti binasında Meral Akşener ile görüşüyor.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkez ek binasında ziyarette bulundular.

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Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin alarak görüşmeye katıldığı bildirildi.

Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının İYİ Parti Binasına gitmesi üzerine 14.00'da yapılacak olan toplantı 15.00'a alındı.

Mansur Yavaş ve Erkem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini Kılıçdaroğlu'na iletilmesi üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener olumlu karşıladı. Gece 02.00 saatlerinde uzlaşmaya varıldığı bildirilerek. İYİ Parti Lideri'nin Saadet Partisi Genel Merkezinde toplantıya katılacağı bildirildi.

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Görüşme sonrası İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle toplantı yapıldığını bildirerek, 6'lı masa stratejisinin öneminde değindi.

Mansur Yavaş Millet İttifakının belediye başkanı olduklarını belirterek "milletimizin ayrılığa tahammülü yok" diyerek Meral Akşener'in masaya geri gelinmesini istediklerini belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise;" müzakere sürecine değinerek milletin sesi milletin iradesi olma sorumluluğunu en başında duyan ve hareket eden genel başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsayıcı yeni bir öneri ile millet ittifakına önerisini oluşturmuştur. Belediye başkanı ziyaretleri sırasında seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olma konusunda isteğini yöneltmiş müzakere sürecinin devam edeceğini belirtti." sözlerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun onayı alındıktan sonra Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti Liderlerinin de onayı alınınca açıklama yapılacağı bildirildi.

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