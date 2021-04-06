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Mansur Yavaş ve Meral Akşener hedef alınmıştı: Çin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!

Son dakika haberi... Son dakika haberine göre Çin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öğrenildi. Çin Büyükelçiliği resmi hesabından yapılan açıklamada, Meral Akşener ve Mansur Yavaş hedef alınmıştı. 

Mansur Yavaş ve Meral Akşener hedef alınmıştı: Çin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!

Son dakika haberi... Çin'in Ankara Büyükelçisi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan sözleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AYRINTILAR GELECEK...


 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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